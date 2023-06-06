Почти 14 тысяч литров суррогатного сидра изъяли полицейские из торговых точек Удмуртии

Фото: МВД России

Полицейские Приволжского федерального округа продолжают проверки торговых точек на наличие суррогатного алкогольного напитка «Мистер сидр», от которого погибли уже 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Медиа.

Напомним, 5 июня в ряде регионов страны зафиксировали случаи отравления алкоголем. Все пострадавшие накануне пили один и тот же напиток – «Мистер Сидр». В Удмуртии от опасного напитка пострадали два человека – 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина. К сожалению, сегодня, 6 июня, юноша скончался. Женщина продолжает находиться под наблюдением врачей, ее состояние оценивают как тяжелое.

По факту отравлений возбуждено уголовное дело. Полицейские Удмуртии продолжают обходить торговые точки республики на предмет суррогатного алкогольного напитка. На данный момент стражи порядка изъяли уже почти 14 тысяч продукции.

«По всем фактам будут приняты процессуальные решения», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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