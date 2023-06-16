Главные новости Ижевска на утро 16 июня: найденный 7-летний мальчик и пожар из-за игр с зажигалкой

Желаем хорошего завершения недели. Фото: архив редакции

Доброе утро, любимый город! Сегодня долгожданная пятница, 16 июня. Погода будет теплой, +26°С и без осадков.

Для того, чтобы оставаться в курсе последних событий в Ижевске и Удмуртии, подготовили традиционный новостной обзор за минувшие сутки.

Найденный ребенок

В ночь на 15 июня 7-летний мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. Его поисками сразу же начали заниматься сотрудники полиции и поисковых спасательных отрядов. Ребенка нашли и его жизни больше ничто не угрожает.

Пожароопасная игрушка

14 июня в деревне Лолошур-Возжи Граховского района загорелся двухквартирный дом. Как выяснилось, возгорание произошло из-за игр ребенка с зажигалкой в сарае. Огонь быстро распространился по сену, в результате чего без крыши над головой остались две семьи.

Суд за комментарий

Негативный комментарий, оставленный под постом ВКонтакте 43-летним жителем Ижевска, стал причиной для административной ответственности. Обвиняемый высказался о русской православной церкви.

Запрет остановки

На ул. Вадима Сивкова запретили остановку транспорта. Это было сделано, исходя из мер безопасности на участке между домами.Здесь установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Осторожно, злая собака

С начала 2023 года в больницу Ижевска из-за укусов собак и кошек обратились 170 детей. За последние годы число пострадавших значительно выросло. В 2021 году от пострадали 135 детей, а в 2022 – 150. Чаще всего ребят кусали за руки, ноги и лицо.

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