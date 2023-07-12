Главные новости Ижевска на утро 12 июля: выпавшие из окон дети и обновившийся температурный рекорд

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 5 июля. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Падение малышей

10 июля в Удмуртии из окон домов выпали два ребенка 2021 года рождения. В обоих случаях дети получили серьезные травмы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Оба ребенка облокотились на москитную сетку и выпали из окон Фото: Амир Закиров

Обновление рекорда

Аномальная жара в Ижевске принесла не только страдания любителям прохлады, но и новый температурный рекорд. По данным Гидрометцентра, 10 июля воздух прогрелся до +36,5°С в тени. Ранее в максимально высокая температура в эту дату была зафиксирована 69 лет назад.

Жара относится к опасным явлениям погоды Фото: Амир Закиров

Ожидание непогоды

Грозы и усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с ожидаются в Удмуртии 12 июля. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

Фото: freepik.com

Назначение прокурора

На должность прокурора Сарапула назначен старший советник юстиции Андрей Махов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России.

Махов Андрей Геннадьевич. Фото: https://t.me/udmproc

Сохранение беременности

Врачи Удмуртии провели сложную операцию беременной двойней женщине. Один из плодов образовался вне матки и его дальнейшее развитие было под угрозой. Но, к счастью, операция прошла успешно, и медики сохранили долгожданную беременность.

Операция прошла успешно. Фото: Минздрав Удмуртии

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.