Главные новости Ижевска на утро 12 июля: выпавшие из окон дети и обновившийся температурный рекорд

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 5 июля. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Падение малышей
10 июля в Удмуртии из окон домов выпали два ребенка 2021 года рождения. В обоих случаях дети получили серьезные травмы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
Оба ребенка облокотились на москитную сетку и выпали из окон
Фото: Амир Закиров
Обновление рекорда
Аномальная жара в Ижевске принесла не только страдания любителям прохлады, но и новый температурный рекорд. По данным Гидрометцентра, 10 июля воздух прогрелся до +36,5°С в тени. Ранее в максимально высокая температура в эту дату была зафиксирована 69 лет назад.
Жара относится к опасным явлениям погоды
Фото: Амир Закиров
Ожидание непогоды
Грозы и усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с ожидаются в Удмуртии 12 июля. Жителей просят соблюдать меры безопасности.
Фото: freepik.com
Назначение прокурора
На должность прокурора Сарапула назначен старший советник юстиции Андрей Махов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России.
Махов Андрей Геннадьевич. Фото: https://t.me/udmproc
Сохранение беременности
Врачи Удмуртии провели сложную операцию беременной двойней женщине. Один из плодов образовался вне матки и его дальнейшее развитие было под угрозой. Но, к счастью, операция прошла успешно, и медики сохранили долгожданную беременность.
Операция прошла успешно. Фото: Минздрав Удмуртии
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.