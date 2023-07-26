Главные новости Ижевска на утро 26 июля: возобновление отпусков для бойцов из Удмуртии и организация трансфера из аэропорта

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 26 июля. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Прощание с главой

Прощание с бывшим главой Удмуртии Александром Соловьевым пройдет 26 июля в соборе Александра Невского в Ижевске. Напомним, экс-руководитель региона скончался в возрасте 73 лет.

Политик скончался после продолжительной болезни Фото: Архив КП

Отключение электричества

24 июля на Удмуртию обрушились грозы со штормовым порывистым ветром до 20 м/с. Это привело к нарушению электроснабжения в 9 районах и одном городе республики.

В некоторых местах ветер повалил опоры. Фото: пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»

Смерть при пожаре

Один мужчина погиб и другой получил серьезные ожоги при пожаре в многоэтажке на улице 40 лет Победы в Ижевске. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются следственными органами.

Сгорела квартира на 4 этаже. Фото: https://t.me/mchsUR

Запуск трансфера

31 июля «Ижавиа» запустит микроавтобусы, которые будут доставлять пассажиров из аэропорта в Ижевск и Сарапул и наоборот. Расписание состыковано с авиарейсами.

Стоимость проезда составит 350 рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Возобновление отпусков

В сети появилось видео, где бойцы из Удмуртии пожаловались на отсутствие отпусков. Глава региона Александр Бречалов сообщил, что сделал все возможное в его полномочиях и заявил о возобновлении отпусков для бойцов с 24 июля. Отдых получат 5% от состава.

На данный момент в отпусках были 64% военнослужащих из Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Окончание ремонта

В Ижевске отремонтировали участок дороги на улице Новоажимова. На объекте не только обновили асфальт, но и частично заменили бордюр, построили тротуары и установили ограждения.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: udmurt.ru

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