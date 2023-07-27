Главные новости Ижевска на утро 27 июля: прощание с экс-главой Удмуртии и уголовное дело бывшего градоначальника

Желаем вам хорошего дня! Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 27 июля, ожидаются дожди и +30°С. Для того, оставаться в курсе последних событий, «Комсомолка» расскажет, что произошло в городе и республике за минувшие сутки.

Прощание с Александром Соловьевым

26 июля в Ижевске прошло прощание с экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым. Панихида и отпевание прошли в соборе Александра Невского. Проводить Соловьева в последний путь пришли многие политики и общественные деятели региона.

Уголовное дело Бекмеметьева

26 июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Слухи о его задержании в городском аэропорту были еще 5 июля, но никакой официальной информации не поступило. Сейчас на экс-главу Ижевска возбуждено уголовное дело.

Мировой рекорд

Уроженка Удмуртии Яна Бурлакова установила новые российский и мировой рекорды в велогонке на 500 метров. Спортсменка побила рекорд на чемпионате России по велосипедному спорту на треке, который прошел в Санкт-Петербурге с 19 по 23 июля. Бурлакова выиграла гит с результатом 32,667 сек.

Начало благоустройства

В августе 2023 года в Ижевске начнется очередной этап благоустройства сквера имени Михаила Калашникова. Подрядчик приведет в порядок дорожки, которые ведут к санаторию-профилакторию и складу университета.

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