Главные новости Ижевска на утро 2 августа: разбушевавшаяся стихия и новые кандидаты на пост главы Ижевска

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 2 августа. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Сильные ливни

Утром 1 августа на Ижевск обрушился ливень, последствиями которого стали не только прохлада и лужи, но и остановка общественного транспорта и обрушившийся асфальт.

Потоп около Ж/К «Сказка». Фото: @nikdudorov

Кандидаты на пост градоначальника

Еще два человека выдвинули кандидатуры на пост главы Ижевска. Таким образом сейчас на должность градоначальника претендуют 5 человек. Рассказываем, что о них известно.

Оба кандидата подали документы 31 июля Фото: Диля Ахмадишина

Сетка на профилактории

Профилакторий за первым корпусом УдГУ обтянули сеткой. Горожане предположили, что в здании наконец пройдет ремонт. Чтобы узнать правильны ли эти догадки «Комсомолка» обратилась в пресс-службу университета.

Фото: Анастасия Захарова

Новая улица

В Устиновском районе Ижевска появилась улица Новаторов. Постановление о присвоении ей этого названия вступило в силу 1 августа.

Фото: администрация Ижевска

Прощание с бойцом

С погибшим в зоне СВО младшим сержантом Денисом Ивановым простились в Удмуртии. Бойца посмертно представили к ордену Мужества.

Фото: @aidarsharafutdinov

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