Главные новости Ижевска на утро 2 августа: разбушевавшаяся стихия и новые кандидаты на пост главы Ижевска

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 2 августа. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Сильные ливни
Утром 1 августа на Ижевск обрушился ливень, последствиями которого стали не только прохлада и лужи, но и остановка общественного транспорта и обрушившийся асфальт.
Потоп около Ж/К «Сказка». Фото: @nikdudorov
Кандидаты на пост градоначальника
Еще два человека выдвинули кандидатуры на пост главы Ижевска. Таким образом сейчас на должность градоначальника претендуют 5 человек. Рассказываем, что о них известно.
Оба кандидата подали документы 31 июля
Фото: Диля Ахмадишина
Сетка на профилактории
Профилакторий за первым корпусом УдГУ обтянули сеткой. Горожане предположили, что в здании наконец пройдет ремонт. Чтобы узнать правильны ли эти догадки «Комсомолка» обратилась в пресс-службу университета.
Фото: Анастасия Захарова
Новая улица
В Устиновском районе Ижевска появилась улица Новаторов. Постановление о присвоении ей этого названия вступило в силу 1 августа.
Фото: администрация Ижевска
Прощание с бойцом
С погибшим в зоне СВО младшим сержантом Денисом Ивановым простились в Удмуртии. Бойца посмертно представили к ордену Мужества.
Фото: @aidarsharafutdinov
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