Главные новости Ижевска на утро 16 августа: задержание подозреваемого в насилии над школьницей и суд над пенсионером, который избил полицейского

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 16 августа. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Подробности о подозреваемом в насилии
В Ижевске задержали подозреваемого в насилии мужчину, спасаясь от которого 15-летняя школьница выпрыгнула из окна и получила травму позвоночника. «Комсомолка» узнала подробности о задержанном. По словам родных и соседей, человек он неблагополучный и судимый.
Окно, из которого выпрыгнула школьница
Фото: Анастасия Захарова
Суд над избившим полицейского пенсионером
В Удмуртии пенсионер избил сотрудника ДПС. Полицейский заехал во двор к мужчине во время погони за мотоциклистом, который нарушил ПДД. Судя по всему, пенсионеру не понравился лишний шум.
Полицейского дважды ударили по голове
Фото: Диля Ахмадишина
Смертельное ДТП
Девушка 1995 года рождения погибла под колесами пассажирского автобуса в Сарапуле. Водитель транспорта уехал с места ДТП, а затем объяснил это стражам порядка тем, что не заметил пешехода.
Девушка погибла на месте аварии. Фото: ГИБДД МВД по Удмуртии
Назначение нового замминистра
На пост первого замминистра здравоохранения Удмуртии назначен Сергей Багин. Ранее мужчина возглавлял Электростальскую центральную городскую больницу в Московской области.
Сергей Андреевич Багин. Фото: Минздрав Удмуртии
Неудавшийся угон
18-летнего охранника из Ижевска подозревают в попытке угона «ГАЗели» с работы. Юноша пригласил на работу своих друзей, а затем предложил им прокатиться на рабочем авто. Накатавшись, молодой человек припарковал машину и продолжил работать.
Юный охранник угнал автомобиль
Фото: Амир Закиров
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.