Главные новости Ижевска на утро 16 августа: задержание подозреваемого в насилии над школьницей и суд над пенсионером, который избил полицейского

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 16 августа. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Подробности о подозреваемом в насилии

В Ижевске задержали подозреваемого в насилии мужчину, спасаясь от которого 15-летняя школьница выпрыгнула из окна и получила травму позвоночника. «Комсомолка» узнала подробности о задержанном. По словам родных и соседей, человек он неблагополучный и судимый.

Окно, из которого выпрыгнула школьница Фото: Анастасия Захарова

Суд над избившим полицейского пенсионером

В Удмуртии пенсионер избил сотрудника ДПС. Полицейский заехал во двор к мужчине во время погони за мотоциклистом, который нарушил ПДД. Судя по всему, пенсионеру не понравился лишний шум.

Полицейского дважды ударили по голове Фото: Диля Ахмадишина

Смертельное ДТП

Девушка 1995 года рождения погибла под колесами пассажирского автобуса в Сарапуле. Водитель транспорта уехал с места ДТП, а затем объяснил это стражам порядка тем, что не заметил пешехода.

Девушка погибла на месте аварии. Фото: ГИБДД МВД по Удмуртии

Назначение нового замминистра

На пост первого замминистра здравоохранения Удмуртии назначен Сергей Багин. Ранее мужчина возглавлял Электростальскую центральную городскую больницу в Московской области.

Сергей Андреевич Багин. Фото: Минздрав Удмуртии

Неудавшийся угон

18-летнего охранника из Ижевска подозревают в попытке угона «ГАЗели» с работы. Юноша пригласил на работу своих друзей, а затем предложил им прокатиться на рабочем авто. Накатавшись, молодой человек припарковал машину и продолжил работать.

Юный охранник угнал автомобиль Фото: Амир Закиров

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