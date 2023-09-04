Последние новости Ижевска на утро 4 сентября: благодарность Бречалова Олегу Бекмеметьеву и открытие сквера памяти в школе №88

Главные новости Ижевска на утро 4 сентября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 4 сентября. Ожидается теплая погода, но возможен туман. А «Комсомолка» начнет этот день с традиционного утреннего обзора главных новостей.

Что ждет нового главу Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов высказался по поводу обязанностей будущего главы Ижевска. А заодно выразил благодарность Олегу Бекмеметьеву, который занимал эту должность ранее. Сейчас экс-градоначальник находится под домашним арестом.

Сквер памяти

У школы №88 открыли сквер в память о трагичных событиях, которые разыгрались здесь год назад. Тогда в здании устроил стрельбу выпускник. Появилась и мемориальная доска с именами погибших.

Реконструкция дороги до аэропорта

В Ижевске строят новый терминал аэропорта. После этого потребуется отремонтировать и дорогу до него. Однако заявку на финансирование получится отправить нескоро.

Фестиваль «Танцующие»

В эти выходные на Центральной площади прошел фестиваль «Танцующие». КП собрала несколько фотографий с мероприятия.

Ижевская регата

Выходные были насыщенными в плане мероприятий. На пруду тем временем прошли соревнования по парусному спорту.

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