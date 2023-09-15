Главные новости Ижевска на утро 8 сентября: Генплан за 20 млн рублей, ограничение для электросамокатов и выход «Барби»

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 сентября, пятница. По прогнозам синоптиков, нас ждет теплая и хорошая погода.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Дорогущий Генплан

Фото: Сергей Грачев

На разработку нового Генплана по развитию города власти Ижевска выделят 20 млн рублей. рассказываем, на что пойдут деньги.

Ограничения для электросамокатов

Фото: Татьяна Черникова

13 сентября в Ижевске прошли слушания, на которых решались изменения в правилах размещения и пользования электросамокатами. Рассказываем о них.

Выход «Барби»

Фото: скриншот из фильма

14 сентября на экранах кинотеатров Ижевска стартовал долгожданный блокбастер «Барби» (18+). Если вы его еще не посмотрели, рассказываем о местах, где можно посмотреть фильм и сколько стоят билеты.

Законность сборов в школе

Родители пожаловались на попечительский совет в соцсетях Фото: Мария Бакланова

Прокуратура Удмуртии проверит исполнение законодательства об образовании и благотворительной деятельности в ижевской школе № 19, где родители возмутились поборами.

Отопление в Ижевске 2023

Когда включают отопление в 2023 году Фото: Мария Бакланова

Пока еще не холодно и о запуске отопления речи пока не идет. Но холодно все равно станет. КП-Ижевск узнала, когда запустят тепло и куда бежать, если дома холодно.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».