Главные новости Ижевска на утро 8 сентября: Генплан за 20 млн рублей, ограничение для электросамокатов и выход «Барби»

Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 сентября, пятница. По прогнозам синоптиков, нас ждет теплая и хорошая погода.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Фото: Сергей Грачев
На разработку нового Генплана по развитию города власти Ижевска выделят 20 млн рублей. рассказываем, на что пойдут деньги.
Ограничения для электросамокатов
Фото: Татьяна Черникова
13 сентября в Ижевске прошли слушания, на которых решались изменения в правилах размещения и пользования электросамокатами. Рассказываем о них.
Выход «Барби»
Фото: скриншот из фильма
14 сентября на экранах кинотеатров Ижевска стартовал долгожданный блокбастер «Барби» (18+). Если вы его еще не посмотрели, рассказываем о местах, где можно посмотреть фильм и сколько стоят билеты.
Законность сборов в школе
Родители пожаловались на попечительский совет в соцсетях
Фото: Мария Бакланова
Прокуратура Удмуртии проверит исполнение законодательства об образовании и благотворительной деятельности в ижевской школе № 19, где родители возмутились поборами.
Отопление в Ижевске 2023
Когда включают отопление в 2023 году
Фото: Мария Бакланова
Пока еще не холодно и о запуске отопления речи пока не идет. Но холодно все равно станет. КП-Ижевск узнала, когда запустят тепло и куда бежать, если дома холодно.
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