Главные новости Ижевска на утро 15 мая: прорыв плотины и аномальная жара

Новая пятница пришла в Ижевск. 15 мая в нашем городе потеплеет до +28°С, осадков не ожидается. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних 24 часов.

Прорыв плотины

14 мая в Можге на пруду поток воды сорвал щитовой затвор (шандору) и повредил плотину. Вода подтопила луга и приусадебные участки. Жителей ближайших районов предупредили о возможной опасности и попросили подготовиться. Сейчас на месте работают аварийные бригады и сотрудники спецслужб.

Вода подтопила территории 15 домов.

«Системы жизнедеятельности не нарушены. Силами РСЧС проводятся аварийно-восстановительные работы на гидротехническом сооружении городского пруда», - говорится в сообщении МЧС.

Вовлек в наркопотребление

Якшур-Бодьинский районный суд отправил под стражу 19-летнего жителя Ижевска, которого обвиняют в склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств. По данным следствия, с 1 по 13 апреля молодой человек, находясь на территории села Чур, склонил к употреблению наркотиков подростка 2008 года рождения, заведомо зная о его возрасте.

Аномальная жара

С 15 по 19 мая в Удмуртии ожидается аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни превысит календарную норму (+10...+13°С) на 7°С и более.

Жителям региона напоминают об особом противопожарном режиме и запрете на разведение костров. Нарушителей будут наказывать штрафами.

Суеверия разрушают семью

Священник из Удмуртии рассказал, как страх перед черной кошкой и тревога меняют жизнь человека и объяснил, почему опасно верить в приметы.

