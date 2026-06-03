Главные новости на утро 3 июня: оценка аэропорта Ижевска и ДТП с 5 пострадавшими

Главные новости за последние 24 часа. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! 3 июня в нашем городе потеплеет до +20°С, синоптики обещают туман утром и небольшой дождь днем. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних суток.

Московская компания оценит аэропорт Ижевска и «Ижавиа» перед продажей

Московская компания «Инари Инвест Групп» (ИНИНГ) выиграла тендер на оценку аэропорта Ижевска и акций АО «Ижавиа» перед продажей.

Стоимость оказания услуг составила 395,2 тысячи и 240,3 тысячи рублей соответственно.

В середине апреля правительство Удмуртии объявило о решении включить «Ижавиа» в прогнозный план приватизации на 2026 год. Глава республики Александр Бречалов тогда пояснил: региону нужен инвестор для дальнейшего развития авиаперевозчика. Депутаты Госсовета согласовали продажу актива.

Около 300 га леса повалил шквалистый ветер в Удмуртии

Шквалистый ветер, который обрушился на Удмуртию 27 мая, повалил порядка 300 гектаров леса. От стихии пострадал лес в Глазовском и Балезинском районах.

«Сейчас государственные инспекторы составляют акты лесопатологического обследования. Эти документы необходимы для дальнейшего принятия решений: в них фиксируют характер и объем повреждений, а на основе собранных данных позже будут назначены мероприятия по уборке поваленных деревьев», – пояснили в Минприроды Удмуртии.

Беременную закладчицу и ее подельника задержали в Ижевске с наркотиками

В Ижевске на улице Тимирязева полицейские задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Фигурантами стали ранее судимые 27-летний местный житель и его 42-летняя знакомая, находившаяся на девятом месяце беременности.

В сумке женщины стражи порядка обнаружили пакет со свертками, внутри которых находилось синтетическое наркотическое средство. Как установили в полиции, Задержанные, работают закладчиками в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ. Оба сами являются наркозависимыми.

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Ува

Ночью 1 июня на автодороге Ижевск – Ува в Завьяловском районе произошло ДТП.

По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Тигуан» нарушила безопасную дистанцию при движении. В этот момент 36-летний водитель «Лады Калины», который ехал впереди нее, остановился на перекрестке для поворота налево в разрешенном для этого месте. «Фольксваген» врезался в отечественную машину, после чего ее отбросило в кювет.

В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров «Лады Калина», в том числе пятилетний ребенок, а также 48-летний пассажир «Фольксвагена Тигуан».

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!