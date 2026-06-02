Около 300 га леса повалил шквалистый ветер в Удмуртии

Оценку ущерба проводили с помощью беспилотного летательного аппарата. Фото: Минприроды Удмуртии

Шквалистый ветер, который обрушился на Удмуртию 27 мая, повалил порядка 300 гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

От стихии пострадал лес в Глазовском и Балезинском районах. Оценку ущерба проводили с помощью беспилотного летательного аппарата.

«Сейчас государственные инспекторы составляют акты лесопатологического обследования. Эти документы необходимы для дальнейшего принятия решений: в них фиксируют характер и объем повреждений, а на основе собранных данных позже будут назначены мероприятия по уборке поваленных деревьев», – пояснили в ведомстве.

Напомним, помимо леса от стихии в Балезинском районе пострадали деревни, которые из-за аварии на сетях остались без света и воды. Были повреждены дома и объекты социальной сферы. Кроме того, погибла 79-летняя женщина.

