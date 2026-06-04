Главные новости на утро 4 июня: спасение женщины из горящего дома и рекордная сумма на дорожный ремонт

Главные новости последних 24 часов. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! 4 июня в нашем городе потеплеет до +22°С, синоптики обещают туман утром и кратковременные дожди днем. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних суток.

Очевидцы спасли женщину из окна горящего дома в Удмуртии

3 июня на станции Пижил Сюмсинского района загорелся жилой одноэтажный дом. На момент возгорания в доме находилась женщина. Выбраться на улицу ей мешало пламя, объявшее крыльцо. Ей помогли проезжавшие мимо очевидцы. Они разбили окно и помогли женщине спуститься.

Жительницу Удмуртии отправили в колонию за убийство 87-летней матери

54-летнюю жительницу Завьяловского района признали виновной в избиении 87-летней матери до смерти.

Установлено, что подсудимая жила вместе с матерью и ухаживала за ней, т.к. потерпевшая в силу возраста не могла самостоятельно передвигаться. 31 декабря 2025 года пьяная женщина разозлилась на пенсионерку и ударила ее ногой по грудной клетке. От полученного повреждения потерпевшая погибла на месте.

Суд приговорил подсудимую к 6 годам в исправительной колонии общего режима.

Бюджет на дорожный ремонт в Удмуртии впервые превысил 20 млрд рублей

В 2026 году финансирование дорожных работ в Удмуртии достигло рекордной отметки – более 20 миллиардов рублей. Для сравнения в 2024 году на ремонт направили около 10 миллиардов, в 2025-м – 18 миллиардов.

До конца года в нормативное состояние приведут 300 километров дорог. В планах – завершить реконструкцию трассы Ижевск – Аэропорт, отремонтировать объездную дорогу в Воткинске и окружную дорогу в Ижевске в районе перекрестка у СНТ «Пламя». Также предстоит финальный этап реконструкции путепровода на трассе Игра – Глазов.

Кроме того, в 2026 году стартует реконструкция трассы Ижевск – Сарапул.

Власти Ижевска отказались подвозить учеников школы №12 на время капремонта

Власти Ижевска не будут организовывать подвоз учеников ижевской школы № 12 к их временным местам в период капитального ремонта здания.

Основная причина отказа – большое количество учащихся, проживающих в разных районах города. Организовать подвоз 968 детей в условиях плотной застройки технически затруднительно.

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