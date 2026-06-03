Власти Ижевска отказались подвозить учеников школы №12 на время капремонта

Администрация Ижевска не будет организовывать подвоз 968 учеников школы №12 к временному месту обучения на период капитального ремонта здания Фото: Архив КП.

Власти Ижевска не будут организовывать подвоз учеников ижевской школы № 12 к их временным местам в период капитального ремонта здания. В ответе на запрос «КП-Ижевск» в администрации столицы Удмуртии использование школьных автобусов для этой цели назвали нецелесообразным.

Вопрос школьных перевозок детально обсуждали на родительском собрании в мае. Основная причина отказа – большое количество учащихся, проживающих в разных районах города. Организовать подвоз 968 детей в условиях плотной застройки технически затруднительно.

В городской администрации подчеркнули: район школы № 10, куда временно переведут ребят, имеет развитую транспортную инфраструктуру. Добраться до места учебы можно на трамваях № 1, 9, 12, а также на автобусах № 9, 11, 22, 25, 73. Интервал движения общественного транспорта на этих маршрутах составляет от 10 до 20 минут.

В мэрии добавили, что действующее законодательство не обязывает использовать школьные автобусы, если до учебного заведения можно добраться на регулярном общественном транспорте.

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