Отмена мероприятий в связи с коронавирусом 2021 в Удмуртии: какие события перенесли, а какие не состоятся вообще?

На некоторые фестивали и праздники, куда ездят ижевчане, сорвались планы Фото: Амир Закиров

По все стране проходит отмена фестивалей из-за коронавируса. Удмуртия - не исключение. Часть мероприятий, запланированных на лето 2021, уже перенесли, а часть - и вовсе отменили. Чтобы вы могли спланировать свой отдых, «Комсомолка» составила обновленный график мероприятий по России и Удмуртии.

Что отменили?

Музыка летом, «Легенды мировой музыки» (0+)

В рамках фестиваля «Музыка летом» должен был пройти концерт на фан-зоне 15 июля. Выступить должны были музыканты «Арсенал-Бэнда» и молодежной группы «NEW Шулдыр жыт». Но мероприятия на фан-зоне запретили, поэтому концерт отменен.

Трансляции чемпионата Европы по футболу

Трансляции по футболу посмотреть на Фан-зоне больше не получится Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Трансляции чемпионата Европы по футболу планировалось проводить на фан-зоне в парке Кирова. Но с 25 июня территория закрыта для массовых мероприятий. Поэтому посмотреть на матчи в подходящей для этого атмосфере не получится. Впрочем, сборная России все равно больше не участвует.

Что перенесли?

«Улетай» (18+)

Фестиваль «Улетай» должен был состояться в июле в деревне Лагуново Сарапульского района. Но из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом его сначала отменили, а потом решили перенести на август. Из-за этого на фестиваль приедут другие участники. Все билеты, купленные в 2020 году, будет действительны в 2021 и 2022. Билеты на 2021 год будут действительны в 2022.

Новые даты: 19 — 22 августа

«Dobrofest» (Доброфест, 16+)

Фестиваль должен был пройти в начале июля в Ярославской области. Но его также решили перенести, чтобы не рисковать здоровьем участников во времена пандемии. Само мероприятие будет продолжаться три дня вместо привычных четырех. С музыкантами ведут переговоры, и график выступлений будет обновляться. Все ранее приобретенные билеты действительны, их можно перенести на 2022.

Новые даты: 27 — 29 августа

VK Fest (ВК Фест, 0+)

Праздник должен был состояться в конце июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Но мероприятие решили перенести ради здоровья участников. Организаторы признают, что решение было для них трудным, поскольку перенос нарушает планы зрителей и участников. Но есть вероятность, что фестиваль вообще сдвинут на 2022 год. Все билеты при этом останутся действительны.

Новые даты: 28 — 29 августа

«Музыка летом», «Симфо-рок» (0+)

Еще одно мероприятие в рамках фестиваля «Музыка летом» просто перенесли. Услышать легендарные рок-хиты в исполнении симфонического оркестра можно было 30 июня. Но из-за неблагоприятной обстановки концерт состоится в августе. Все купленные билеты действительны. Их также можно вернуть.

Новые даты: 26 августа

Мероприятия по графику

«Быг-Быг» (0+)

Гастрономический фестиваль состоится. Фото: /vk.com/bygbyg_festival

Гастрономический фестиваль в деревне Старые Быги Шарканского района переносить не планируют. Гостей по-прежнему ждут на праздник 3 июля. После выхода распоряжения по коронавирусу в администрации шарканского района прошло экстренное совещание. Учитывая, что многие гости уже выезжают, а в организации задействованы сотни людей, праздник решили провести. Но из-за эпидемиологической ситуации отменили некоторые мероприятия. Гостей просят соблюдать меры безопасности. Подробности можно узнать в группе фестиваля в социальных сетях.

Хлебсоль (0+)

Фестиваль «ХЛЕБСОЛЬ» не отменен и не перенесен. Мероприятие состоится в музее-заповеднике «Лудорвай» 3 июля. После выхода распоряжения организаторы еще раз повторили, что мероприятие состоится. Встречать гостей будут в несколько потоков, закуплены маски и антисептики. Подчеркивается, что на фестивале не будет работать палаточный лагерь: это основное требование. Мероприятие пройдет на открытом воздухе, гостей просят соблюдать социальную дистанцию.

Фестиваль «На родине П. И. Чайковского» (0+)

Информации об отмене фестиваля на сайте Филармонии нет. Мероприятие состоится 8 — 11 июля, как и планировалось.

Табань Fest (фест, 0+)

Информации по отмене Табань феста нет. На сайте можно купить билет на 24 — 25 июля, как и планировалось. Пройдет мероприятие в усадьбе Тол Бабая в Шарканском районе. Однако, когда наш корреспондент позвонил организаторам под видом посетителя, на вопрос состоится ли фестиваль, ему ответили: «Одному богу известно». Впрочем, тут же успокоили и сказали, что билет пока сдавать не надо.

Русь Дружинная (0+)

Фестиваль планировался на 31 июля — 1 августа. Пока на сайте продают билеты именно на эти даты. Информации об отмене или переносе мероприятия нет, никаких требований по отмене мероприятия организаторам не поступало. Но все будет зависеть от заболеваемости.

Этно-арт фестиваль «Тыло Толэзь» (6+)

До этно-фестиваля «Тыло Толэзь» в Глазовском районе еще далеко, поэтому информации о переносе или отмене мероприятия не имеется. Мероприятие пройдет 6 — 7 августа в культурно-туристическом парке «ДондыДор».

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