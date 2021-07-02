Утечка хлора в Ижевске: что известно на данный момент

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Выброс хлора произошел в городке Металлургов в Ижевске. Жителей просят сохранять спокойствие и по возможности покинуть район. Комсомолка ведет обновляемую онлайн-трансляцию и рассказывает, что известно на данный момент.

23:10 Факт утечки хлора в Ижевске проверит прокуратура Удмуртии

23:00 Сообщается, что Роспотребнадзор развернул лабораторию для замеров концентрации хлора в воздухе. Пишут, что пока все в норме.

22:50 Директор зоопарка Светлана Малышева рассказала, что животные не пострадали, они переведены во внутренние помещения.

22:26 Глава Удмуртии сообщил, что утечка приостановлена, и опасности для жизни и здоровья ижевчан нет.

22:20 Очевидцы сообщают, что улица Песочная, на которой находится общежитие ИжГТУ, после аварии была эвакуирована.

22:00 В МЧС по Удмуртии прокомментировали ситуацию. По словам пресс-службы, авария ликвидируется, идет оповещение людей. По предварительным данным, пострадавших нет.

21:50 После выброса перекрыта выездная дорога из Ижевска. Очевидцы говорят об остановке машин – пропускают лишь тех, кто едет домой

21:25 Выброс хлора произошел в городке Металлургов в Ижевске. Жителей просят сохранять спокойствие и по возможности покинуть район

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Выброс хлора произошел в городке Металлургов в Ижевске