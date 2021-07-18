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Происшествия18 июля 2021 16:00

Авария с трамваем и бетономешалкой, четверо пострадавших и смерть на мотоцикле: обзор самых страшных ДТП за неделю в Удмуртии

Рассказываем, что произошло на дорогах региона за семь дней
Мария Шилова
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Обзор самых страшных аварий на дорогах Удмуртии за неделю

Обзор самых страшных аварий на дорогах Удмуртии за неделю

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Каждое воскресенье «Комсомолка» традиционно рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю на дорогах Удмуртии. К сожалению, эта неделя не обошлась без гибели на дорогах республики.

ВЪЕХАЛ В СТОЛБ

Водитель был пьян и без прав

Водитель был пьян и без прав

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

15 июля в Глазове на улице Кирова около 00:50 автомобиль Renault (Рено) врезался в световую опору. 28-летний водитель и его 32-летняя пассажирка получили травмы. Как показало следствие, водитель был пьян и не имел водительских прав.

ЧЕТВЕРО ПОСТРАДАВШИХ

Девочка была не в детском кресле

Девочка была не в детском кресле

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Дорожная авария с 4 пострадавшими произошла в Алнашском районе Удмуртии вечером 13 июля. 33-летняя водитель не справилась с управлением: машина вылетела в кювет и перевернулась. Помимо водителя, различные травмы получили и три пассажира легковушки: 34-летний мужчина, 4-летняя девочка и годовалый мальчик.

ПОГИБЛА НА МОТОЦИКЛЕ

Мотоцикл не был зарегистрирован

Мотоцикл не был зарегистрирован

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Пассажирка мотоцикла погибла при столкновении с Газелью. Авария произошла 13 июля. Как отмечается в сообщении, водитель и погибшая были без шлемов, а мужчина ранее лишался водительских прав. Кроме того мотоцикл не был зарегистрирован.

ТРАМВАЙ И БЕТОНОМЕШАЛКА

Движение трамваев на данном участке было приостановлено. Фото: Аня Мерзлякова, ИГГС, vk.com/udmurtiya18rus

Движение трамваев на данном участке было приостановлено. Фото: Аня Мерзлякова, ИГГС, vk.com/udmurtiya18rus

Пассажирский трамвай столкнулся с бетономешалкой на улице Ленина в Ижевске. Два пассажира трамвая попали в больницу (в том числе, ребенок 2016 г.р.). Еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ЛОСЕМ

Из-за аварии скончался мотоциклист

Из-за аварии скончался мотоциклист

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

9 июля водитель сбил переходившего дорогу лося, после чего продолжил ехать по обочине и насмерть сбил стоявшего 30-летнего мотоциклиста. Водитель и пассажирка попали в больницу.

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