Авария с трамваем и бетономешалкой, четверо пострадавших и смерть на мотоцикле: обзор самых страшных ДТП за неделю в Удмуртии

Обзор самых страшных аварий на дорогах Удмуртии за неделю
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Каждое воскресенье «Комсомолка» традиционно рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю на дорогах Удмуртии. К сожалению, эта неделя не обошлась без гибели на дорогах республики.
ВЪЕХАЛ В СТОЛБ
Водитель был пьян и без прав
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
15 июля в Глазове на улице Кирова около 00:50 автомобиль Renault (Рено) врезался в световую опору. 28-летний водитель и его 32-летняя пассажирка получили травмы. Как показало следствие, водитель был пьян и не имел водительских прав.
ЧЕТВЕРО ПОСТРАДАВШИХ
Девочка была не в детском кресле
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Дорожная авария с 4 пострадавшими произошла в Алнашском районе Удмуртии вечером 13 июля. 33-летняя водитель не справилась с управлением: машина вылетела в кювет и перевернулась. Помимо водителя, различные травмы получили и три пассажира легковушки: 34-летний мужчина, 4-летняя девочка и годовалый мальчик.
ПОГИБЛА НА МОТОЦИКЛЕ
Мотоцикл не был зарегистрирован
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Пассажирка мотоцикла погибла при столкновении с Газелью. Авария произошла 13 июля. Как отмечается в сообщении, водитель и погибшая были без шлемов, а мужчина ранее лишался водительских прав. Кроме того мотоцикл не был зарегистрирован.
ТРАМВАЙ И БЕТОНОМЕШАЛКА
Движение трамваев на данном участке было приостановлено. Фото: Аня Мерзлякова, ИГГС, vk.com/udmurtiya18rus
Пассажирский трамвай столкнулся с бетономешалкой на улице Ленина в Ижевске. Два пассажира трамвая попали в больницу (в том числе, ребенок 2016 г.р.). Еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.
СТОЛКНОВЕНИЕ С ЛОСЕМ
Из-за аварии скончался мотоциклист
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
9 июля водитель сбил переходившего дорогу лося, после чего продолжил ехать по обочине и насмерть сбил стоявшего 30-летнего мотоциклиста. Водитель и пассажирка попали в больницу.