Смерть после столкновения с лосем и гибель таксиста: обзор самых жутких ДТП недели

В ДТП погибли лось и пассажирка. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о самых страшных дорожных авариях за неделю. Надеемся, что вы никогда не попадете в такую ситуацию. Соблюдайте ПДД и не нарывайтесь на неадекватных водителей!

ДТП с лосем

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

26 июля около села Люкшудья водитель «Калины» сбил лося. Животное скончалось. Погибла также 30-летняя пассажирка (Подробности)

ДТП с мотоциклом

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 июля на улице Ленина опрокинулся мотоциклист. Он получил травмы. Кстати, транспорт не был зарегистрирован (Подробности).

Пьяный мотоциклист

Пассажир и водитель мотоцикла получили травмы. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

24 июля пьяный водитель мотоцикла «Иж» столкнулся с автомобилем «Шевроле — Нива». Мотоциклист и его пассажир получили травмы (Подробности).

Столкновение «Киа» и «Хендая»

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

30 июля на перекрестке улиц Карла Маркса и Советской столкнулись «Киа» и «Хендай». Водитель «Киа» был пьян. (Подробности).

Гибель таксиста

Водитель выехал на встречную полосу для обгона. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 июля на улице Сельской столкнулись «Фольксаваген Поло» с маркировкой такси и «Фольксваген Тигуан». По предварительным данным, водитель такси выехал на встречную полосу для обгона. В итоге он погиб. Пассажиров у него не было (Подробности).