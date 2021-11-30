Подорожание проезда, вакцинация подростков от ковида и закон о QR-кодах: какие изменения декабря – 2021 коснутся жителей Ижевска

Главные изменения декабря 2021 года, Фото: архив

Уже завтра наступит декабрь, поэтому «Комсомолка» узнала, какие федеральные и региональные изменения ждут ижевчан в последний месяц 2021 года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Рассмотрят «закон о QR-кодах»

22 ноября в Татарстане начали проверять QR-коды (кьюар) в общественном транспорте. Депутаты Госдумы РФ рассмотрят эту инициативу по отношению и к другим регионам. От их решения будет зависеть, смогут ли невакцинированные люди передвигаться на общественном транспорте.

Утвердят вакцину против ковида для подростков

Новая вакцина против коронавируса «Спутник М» будет доступна для подростков с середины декабря. Она предназначена для граждан 12–17 лет и представляет собой тот же двухкомпонентный «Спутник V» (Спутник Ви), только разведенный в несколько раз. Сейчас партии вакцины проходят контроль качества.

Привиться «Спутником» смогут и подростки Фото: Амир Закиров

Организуют бесплатный интернет

С начала декабря операторы связи предоставят бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В интернет можно будет выходить и при нулевом балансе, и при отрицательном. В список социально значимых интернет-порталов входят:

- Госуслуги;

- сайты президента, правительства России, Совета Федерации, Госдумы;

- сайты органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов;

- некоторые социальные сети, интернет-магазины, поисковики, новостные агрегаторы.

Список не окончательный и может корректироваться. Для подключения нужно активировать опцию «Социальный интернет» в личном кабинете.

Ограничат выбросы парниковых газов

В конце декабря в силу вступит закон об ограничении выброса парниковых газов. Теперь фабрики и компании должны будут предоставлять отчетность, сколько парниковых газов попадает в окружающую среду с их предприятия.

Перечень парниковых газов, подлежащих учету на территории России, еще утверждается. Фото: архив КП

Банки больше не будут ставить галочки за заемщиков

С 30 декабря банкам запрещается в кредитном договоре проставлять галочки о согласии заемщика на оказание дополнительных услуг. Свое согласие заемщик должен подтвердить собственноручно. А в течение 14 дней можно будет отказаться от дополнительных услуг, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с кредитом. Раньше от этого можно было отказаться, только понеся финансовые потери.

Будут блокировать мошеннические сайты

С начала декабря сайты финансовых мошенников можно будет заблокировать во внесудебном порядке. Обычно такие сайты представляют собой финансовые пирамиды. Также под эту категорию попадают сайты с базами данных различных банков. Решение о блокировке будет принимать генпрокурор или его заместитель, при наличии обращения главы Центробанка или его заместителя.

Сделают перерасчет выплат на детей

Декабрь – последний месяц для подачи заявления о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Ее размер зависит от доходов семьи. Напомним, с апреля 2021 года на ребенка можно получать более 50 % от размера прожиточного минимума. Более того, выплату получить можно и за предыдущие месяцы, если даже семья раньше не обращалась за данным видом поддержки.

Разводиться будет проще

С 30 декабря зарегистрировать рождение, смерть, брак можно будет в любом ЗАГСе, независимо от места жительства. А подать заявление на развод можно без присутствия одного из супругов, если от него есть нотариальная доверенность. Также при расторжении брака не нужно будет предъявлять свидетельство о браке, так как эту информацию будут проверять по базе данных. Кроме того, штампы в паспорте при регистрации брака теперь можно будет ставить по желанию.

Зарегистрировать брак можно будет в любом ЗАГСе, независимо от места жительства Фото: архив КП

Вернут деньги за отмененную поездку

Если в 2020-м купленные билеты в турпоездку «сгорели» из-за закрытия границ, то туроператоры до конца года должны будут вам возместить потраченные денежные средства, еще и с процентами.

Иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Россию

Мигранты при въезде в Россию будут обязаны в течение 30 дней сдать отпечатки пальцев и свои фотографии, а также пройти медосмотр. Всем приезжим иностранцам, проходящим процедуру, будет выдан сертификат. В случае уклонения от этих требований срок пребывания в стране будет сокращен, а при отказе покинуть страну мигранты будут депортированы. От этих процедур будут освобождены граждане Беларуси и дети возраста до 6 лет.

МЕСТНЫЕ

Увеличат плату за проезд

С 4 декабря проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях будет стоить 27 рублей при оплате наличными и 25 при безналичной оплате. Плату за проезд подняли на два рубля. Это связано с ростом цен на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти.

Проезд в общественном транспорте опять вырастет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Отремонтируют музей ИЗО

В декабре завершится ремонт в большом зале Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств. На эти цели выделено 680 тысяч рублей. В обновленном зале появится место для коворкинга, выставочное пространство и библиотека.

Утвердят бюджет на 2022 год

В декабре пройдет второе чтение законопроекта об утверждении бюджета республики на следующий год. В ноябре, в рамках первого чтения, бюджет составлял 83,56 млрд рублей, расходы же запланированы на 85,38 млрд рублей. Госсовет Удмуртии планирует получить еще около 9 млрд рублей.

Откроют зимний сезон в парке Горького

4 декабря в парке Горького состоится открытие зимнего сезона. Впервые парк будет работать и зимой. В нем появится каток, различные фотозоны, фуд-корт. Открытие начнется с 12:00, в 21 час мероприятие завершит праздничный салют.

Некоторые больницы перейдут в штатный режим

С 1 декабря районные больницы в Воткинске, Балезино, Киясово и Красногорском районе станут работать в обычном режиме. С 6 декабря Завьяловская районная больница продолжит работать в штатном режиме, а с 8 декабря основной стационар Ижевской городской клинической больницы № 6 также перестает быть ковидным центром. Лишь в ГКБ № 6 останется отделение для ковид-пациентов на 152 человека.