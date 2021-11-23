Закон о QR-кодах в Удмуртии будут дорабатывать

Юрий Федоров прокомментировал закон о QR-кодах Фото: Архив «КП» в Ижевске

23 ноября Госсовет Удмуртии поддержал федеральный законопроект о QR-кодах: 43 депутата проголосовали «за», и только девять выступили против. Первый заместитель Председателя Госсовета республики Надежда Михайлова охарактеризовала это решение «вопросом национальной безопасности», отметив, что он еще требует доработки.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, член Совета Федерации от Удмуртии Юрий Федоров также заявил о необходимости усиления мер безопасности для граждан при помощи введения QR-кодов. Как подчеркнул сенатор, речь здесь идет не об ограничениях, а об усилении безопасности людей.

«За период пандемии Россия потеряла уже 420 тысяч человек – это население целого крупного города, ежедневно умирают более тысячи жителей страны, из них до 30 медицинских работников, которые работают без выходных ради спасения жизней пациентов. Статистика сурова, но она ярче всего доказывает необходимость дополнительных защитных мер», – пояснил он.

Например, в Европе все намного жестче: 15 европейских стран уже приняли ковид-паспорта, без QR-кода практически никуда нельзя выйти.

«С августа 2020 года по август 2021 года у нас 58 миллионов человек воспользовалось авиа и железнодорожным транспортом, из них 40 миллионов – не привитые. А вирус распространяется не только из-за расстояния, но и из-за времени нахождения в контакте. Это тоже очень важно. И не надо связывать QR-коды с этим законом, с ковидом вообще. Это просто отсылка на Госуслуги, на документы, которые подтверждают один из трех вариантов: вакцинация, медотвод, либо справка о том, что человек переболел», – уточнил сенатор.

Однако, подчеркнул сенатор, если закон примут, его будет нужно доработать и оптимизировать. Сейчас это базовый закон, в который будут вноситься уточнения и он будет меняться.

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