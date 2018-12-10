В Удмуртии обвиняют заведующего онкодиспансера в получении взятки
В Удмуртии ведется расследование дела в отношении заведующего отделением республиканского онкодиспансера, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.
- Обвиняемый подавал заявки на приобретение медикаментов, необходимых для лечения пациентов диспансера. 4 июня 2018 года он получил взятку в размере 30 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры, за включение ее в заявку поставщиков лекарств, - сообщает ведомство.
В ходе расследования изъяты документы, допрошены сотрудники и администрация медучреждения. Обвиняемый полностью признал свою вину. Расследование продолжается.
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