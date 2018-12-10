В Удмуртии обвиняют заведующего онкодиспансера в получении взятки

10 Дек. 16:49 2018-12-10T22:17:11+03:00

Он получил взятку в размере 30 тысяч рублей

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В Удмуртии ведется расследование дела в отношении заведующего отделением республиканского онкодиспансера, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

- Обвиняемый подавал заявки на приобретение медикаментов, необходимых для лечения пациентов диспансера. 4 июня 2018 года он получил взятку в размере 30 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры за включение ее в заявку поставщиков лекарств, - сообщает ведомство.

В ходе расследования изъяты документы, допрошены сотрудники и администрация медучреждения. Обвиняемый полностью признал свою вину. Расследование продолжается.

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