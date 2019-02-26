В Удмуртии с 26 февраля несовершеннолетним запрещено посещать кальянные

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-26T16:13:17+03:00

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В Удмуртии 26 февраля на очередной сессии парламента депутаты госсовета приняли законопроект о запрете посещения кальянных несовершеннолетними.

- Предлагается дополнить этот перечень мест, установив запрет на нахождение детей в кальянных, в местах, где оказываются услуги по приготовлению и обслуживанию кальянов с их последующим использованием, в местах, в которых допускается использование электронных систем доставки никотина. Популярность кальянов среди несовершеннолетних растет, а их курение несет риск возникновения заболеваний, - сообщила зампред госсовета Удмуртии Надежда Михайлова.

Также Надежда Михайлова обратила внимание на то, что законопроект разработан по обращениям родителей и инициативе уполномоченного по правам ребенка при главе Удмуртии.

В кальянные только с 18 лет! Такое предложение обсудили в Госсовете Удмуртии.

Какие меры примут в отношении кальянных в Удмуртии и несовершеннолетних, которые их посещают?

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ИСТОЧНИК KP.RU