Самый длинный каток в парке имени Кирова в Ижевске закрывается

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-13T11:25:36+03:00

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В Ижевске 400 метровый каток в парке имени Кирова завершает свою работу. Об этом сообщили на официальной странице «Парки Ижевска».

На сегодняшний день прокат коньков не работает, но в выходные 16 и 17 марта при подходящей погоде коньки можно будет взять в аренду.

- Люди уже практически перестали кататься, так как лед тает. Если в выходные будет тепло, не будет работать прокат. Но можно прийти со своими коньками, - пояснил Григорий Анонов, PR-менеджер парков Ижевска.

Уже в понедельник, 18 марта, каток официально закрывается.

Напомним, что в этом году каток в парке имени Кирова был самым длинным бесплатным катком в Ижевске (продолжение).

26 декабря в парке имени Кирова в Ижевске открылся самый длинный каток, как это было смотрите в фоторепортаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU