2019-05-08T12:17:50+03:00
Происшествия

Трое жителей Удмуртии будут наказаны за создание казино

Они незаконно проводили азартные игры в течение двух лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии осудят троих жителей Сарапула за создание казино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Мужчина организовал незаконную игорную деятельность с помощью интернета и игрового оборудования. Также он вовлек в незаконный бизнес двоих жителей Сарапула, которые за деньги согласились проводить игры, - сообщает ведомство.

С 2017 по 2019 годы мужчины с помощью интернета проводили азартные игры вне казино. В результате чего они получили доход в размере более 5,5 млн рублей. В январе 2019 года преступников поймали, и чтобы возместить ущерб, наложили на их имущество арест.

На данный момент уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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