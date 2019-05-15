В Ижевске рабочие устраняют повреждения теплосети по улице Красноармейская
В Ижевске 15 мая рабочие ООО «УКС» локализовали повреждения теплосети по лице Красноармейская. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».
- В 08:20 в диспетчерскую сообщили о фонтане на улице Красноармейская 86. Рабочие выехали на место и уже в 09:20 участок был перекрыт фонтан прекратил бить из-под земли, - сообщает пресс-служба.
На данный момент на поврежденном участке ведутся земляные работы.
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- Какой кошмар! Если вы любитель пощекотать свои нервы, эта новость для вас. Слабонервным лучше не читать.
Горячий фонтан в Ижевске на улице Красноармейская.Автор: Станислав Иванов
ИСТОЧНИК KP.RU
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