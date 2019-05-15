В Ижевске рабочие устраняют повреждения теплосети по улице Красноармейская

15 Май 16:52 2019-05-16T08:23:22+03:00

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В Ижевске 15 мая рабочие ООО «УКС» локализовали повреждения теплосети по лице Красноармейская. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

- В 08:20 в диспетчерскую сообщили о фонтане на улице Красноармейская 86. Рабочие выехали на место и уже в 09:20 участок был перекрыт фонтан прекратил бить из-под земли, - сообщает пресс-служба.

На данный момент на поврежденном участке ведутся земляные работы.

Напомним, мы все знали, что это когда-нибудь придет. Но надеялись на лучшее... В Ижевске начались гидравлические испытания. Кто попадает под отключение.

А также, в каких домах отключили горячую воду 15 мая.

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- Какой кошмар! Если вы любитель пощекотать свои нервы, эта новость для вас. Слабонервным лучше не читать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/708908" frameborder="0"></iframe> Горячий фонтан в Ижевске на улице Красноармейская.Автор: Станислав Иванов

ИСТОЧНИК KP.RU