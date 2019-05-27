Жара в Удмуртию придет в среду
В Удмуртию наконец-то придет по-летнему жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
27 мая до семи часов вечера ожидаются грозы с усилением ветра. 28 мая, во вторник, ожидаются осадки на севере республики, температура составит +18…+23 градуса.
С 29 по 30 мая осадков не ожидается, а температура в разы поднимется: ночью до +15 градусов, днем до +30 градусов. Такая погода сохранится до конца недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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