Жара в Удмуртию придет в среду

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-27T20:10:38+03:00

Такая погода сохранится до конца недели

Изменить размер текста: A A

В Удмуртию наконец-то придет по-летнему жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

27 мая до семи часов вечера ожидаются грозы с усилением ветра. 28 мая, во вторник, ожидаются осадки на севере республики, температура составит +18…+23 градуса.

С 29 по 30 мая осадков не ожидается, а температура в разы поднимется: ночью до +15 градусов, днем до +30 градусов. Такая погода сохранится до конца недели.

Подробный прогноз погоды на неделю смотрите на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Несколько участков дорог перекроют в Ижевске 28 мая.

- Многие не понаслышке знают, кто такие коллекторы. А вот директору одной из школ Ижевска очень не повезло...

- Настоящий герой! Житель Удмуртии спас тонущую девушку.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU