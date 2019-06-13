В праздновании Дня города приняло 55 тысяч ижевчан

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-13T11:19:40+03:00

По Удмуртии в мероприятиях приняло участие 70 тысяч человек

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В Ижевске в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города и Дню России приняли участие 55 тысяч ижевчан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 12 июня на территории 26 населенных пунктов республики прошли праздничные мероприятия, в которых приняло участие 70 тысяч человек, - сообщает ведомство.

Также по информации пресс-службы МВД по республике охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОП, народные дружинники и волонтеры. Нарушений не допущено.

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ИСТОЧНИК KP.RU