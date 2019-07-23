23 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы
23 июля, во вторник, местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
- В ближайший час и с сохранением до 20:00 по республике ожидаются грозы, - сообщает пресс-служба.
Органы местного самоуправления Ижевска рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности. Не оставлять открытыми окна и балконы, а также не парковать машины под деревьями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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