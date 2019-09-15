Пять детских садов в Ижевске откроются после ремонта
Ремонт крыш закончился в детских садиках №291,153, 24, 219, 229. Об этом сообщает администрация города.
16 сентября дети из этих садиков вернутся в родные стены. Также 23 сентября после ремонта откроется школа №52.
В школе №97 ремонт уже начался, в школе №5 начнется 20 сентября. Во время работ дети будут ходить в школы №11 и №88.
Ранее закончился ремонт в садиках № 170, №51, №58, №222 и школах № 59 и №85.
Всего в 2019 году планировалось отремонтировать крыши в 38 садиках и пяти школах. Ремонт планировали окончить к 31 августа, но из-за дождливого лета работы затянулись. Некоторые дети временно ходят в другие детские сады и школы. При этом в некоторых учреждениях изначально планировали начать учебный год только в октябре. Но там была настолько критическая ситуация, что откладывать работы на следующий год было невозможно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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