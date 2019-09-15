2019-09-15T11:05:09+03:00
Общество

Пять детских садов в Ижевске откроются после ремонта

Малыши вернутся в родные садики уже 16 сентября
Анастасия Захарова
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В некоторых учреждениях учебный год начался позжеВ некоторых учреждениях учебный год начался позжеФото: Анастасия Захарова
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Ремонт крыш закончился в детских садиках №291,153, 24, 219, 229. Об этом сообщает администрация города.

16 сентября дети из этих садиков вернутся в родные стены. Также 23 сентября после ремонта откроется школа №52.

В школе №97 ремонт уже начался, в школе №5 начнется 20 сентября. Во время работ дети будут ходить в школы №11 и №88.

Ранее закончился ремонт в садиках № 170, №51, №58, №222 и школах № 59 и №85.

Всего в 2019 году планировалось отремонтировать крыши в 38 садиках и пяти школах. Ремонт планировали окончить к 31 августа, но из-за дождливого лета работы затянулись. Некоторые дети временно ходят в другие детские сады и школы. При этом в некоторых учреждениях изначально планировали начать учебный год только в октябре. Но там была настолько критическая ситуация, что откладывать работы на следующий год было невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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