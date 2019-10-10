2019-10-10T16:30:15+03:00
Общество

На улице Оружейника Драгунова в Ижевске появится пешеходный переход

Это делают в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Ижевске на улице Оружейника Драгунова около дома №76 появится пешеходный переход. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- На участке установить дорожный знак «Пешеходный переход», а также нанести разметку, - говорится в сообщении.

Переход обустроят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, 12 октября откроется сквера имени оружейника Драгунова (подробнее).

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Сквер Оружейника Драгунова в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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