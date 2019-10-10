На улице Оружейника Драгунова в Ижевске появится пешеходный переход
В Ижевске на улице Оружейника Драгунова около дома №76 появится пешеходный переход. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
- На участке установить дорожный знак «Пешеходный переход», а также нанести разметку, - говорится в сообщении.
Переход обустроят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, 12 октября откроется сквера имени оружейника Драгунова (подробнее).
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Сквер Оружейника Драгунова в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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