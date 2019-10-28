Автомобилистам Удмуртии советуют сменить летние шины на зимние
В Удмуртии автомобилистам советуют сменить летние шины на зимние. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Специалисты рекомендуют устанавливать зимние шины при снижении среднесуточной температуры воздуха до +5 градусов. В таких условиях летняя резина перестает обеспечивать сцепление с дорожным покрытием.
По информации Удмуртского Гидрометцентра в ночь с 28 на 29 октября в республике ожидается гололедица.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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