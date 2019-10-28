2019-10-28T16:15:34+03:00
Общество

Автомобилистам Удмуртии советуют сменить летние шины на зимние

В ночь на 29 октября по республике ожидается гололедица
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии автомобилистам советуют сменить летние шины на зимние. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Специалисты рекомендуют устанавливать зимние шины при снижении среднесуточной температуры воздуха до +5 градусов. В таких условиях летняя резина перестает обеспечивать сцепление с дорожным покрытием.

По информации Удмуртского Гидрометцентра в ночь с 28 на 29 октября в республике ожидается гололедица.

Напомним, пять советов, как подготовить машину к зиме (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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