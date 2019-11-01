СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-01T18:27:28+03:00

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1 ноября, в пятницу, в гостях на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) астролог Эльза Абзалова рассказала, что такое астрологические прогнозы.

В каких случаях астрологические прогнозы могут изменить жизнь ижевчан. Также астролог рассказала, что ждет жителей в ближайшее время и чего лучше не делать.

В каких случаях астрологические предсказания могут изменить ситуацию? 00:00 00:00

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU