2019-11-01T18:27:28+03:00
Общество

В каких случаях астрологические прогнозы могут изменить жизнь ижевчан

Обсуждаем с астрологом
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: PolitekaФото: Politeka
Изменить размер текста:

1 ноября, в пятницу, в гостях на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) астролог Эльза Абзалова рассказала, что такое астрологические прогнозы.

В каких случаях астрологические прогнозы могут изменить жизнь ижевчан. Также астролог рассказала, что ждет жителей в ближайшее время и чего лучше не делать.

В каких случаях астрологические предсказания могут изменить ситуацию?

00:00
00:00

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Как с помощью астрологии ижевчане смогут определиться с профессией.

- Как астрология помогает в бизнесе? Разбираемся вместе со специалистом.

- Астролог из Ижевска рассказала о любовных отношениях между знаками зодиака.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Красочное шоу и 300 спортсменов»: в Ижевске состоялась Церемония открытия Первенства Европы по дзюдо.

- Участковый из Ижевска вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый» - 2019.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За угон машины в Удмуртии осудили местного жителя
Здание театра Короленко в Ижевске не будут сносить
«Красочное шоу и 300 спортсменов»: в Ижевске состоялась церемония открытия Первенства Европы по дзюдо
Участковый из Ижевска участвует в финале конкурса «Народный участковый» - 2019
«Хотел купить квартиру»: у жителя Удмуртии похитили более миллиона рублей
Пьяный водитель из Удмуртии устроил ДТП
«В противогололедном материале нет песка»: службы благоустройства Ижевска перешли на зимний режим
Нарколабораторию ликвидировали в Ижевске
Жители Удмуртии выбирают лучшую клинику и народного врача
Какая погода ожидается в выходные в Удмуртии
За развращение несовершеннолетних осудили жителя Ижевска
Ограничение движения по улице Берша в Ижевске продлили еще на месяц
Восемь человек осудили в Удмуртии за незаконный сбыт наркотиков
«Ижсталь» обыграла «Нефтяник» на домашнем льду
Тазик пельменей за победу: в Удмуртии пройдет Pelmenrun
Мошенники похитили у ижевчанина более полумиллиона
За два месяца в Удмуртии убрали более 4000 тонн мусора
После прокурорской проверки на участке трассы в Удмуртии появится освещение