Судебное заседание по делу экс-главы Удмуртии пройдет 23 января
В Удмуртии продолжится судебное заседание по уголовному делу экс-главы республики Александра Соловьева. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества.
Заседание пройдет 23 января в 10:00 в Завьяловском районном суде. В этот день планируется исследование доказательств, представленных стороной защиты. Процесс был приостановлен, потому что Александр Соловьев 18 декабря попал в больницу.
Напомним, 30 января 2019 года началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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