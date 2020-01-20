2020-01-20T17:26:58+03:00
Происшествия

Судебное заседание по делу экс-главы Удмуртии пройдет 23 января

Александр Соловьев месяц назад попал в больницу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АРХИВ «КП» В ИЖЕВСКЕФото: АРХИВ «КП» В ИЖЕВСКЕ
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В Удмуртии продолжится судебное заседание по уголовному делу экс-главы республики Александра Соловьева. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Заседание пройдет 23 января в 10:00 в Завьяловском районном суде. В этот день планируется исследование доказательств, представленных стороной защиты. Процесс был приостановлен, потому что Александр Соловьев 18 декабря попал в больницу.

Напомним, 30 января 2019 года началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Судебное заседание по делу экс-главы Удмуртии пройдет 23 января
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