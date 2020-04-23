Ситуация с коронавирусом на 23 апреля: глава Удмуртии в режиме онлайн рассказал о дополнительных мерах борьбы с инфекцией

23 Апр 2020 2020-04-23T18:11:45+03:00

Глава Удмуртии рассказал, как изменилась ситуация с коронавирусом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Также он традиционно ответил на вопросы ижевчан в социальных сетях

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В четверг, 23 апреля, состоялся очередной прямой эфир главы Удмуртии. Александр Бречалов рассказал о новых мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике и ответил на вопросы жителей.

Отдельно глава региона затронул тему образования, рассказав о том, что изменится для школьников в связи с режимом самоизоляции.

Напомним, днем ранее в Удмуртии было зарегистрировано уже 168 подтвержденных случаев коронавируса. За прошлые сутки количество заболевших увеличилось на 15 человек, а количество выздоровевших – на 10.

Глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом на 23 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU