Индекс самоизоляции в Ижевске: на улице очень много людей

27 Апр 2020 2020-04-27T18:22:30+03:00

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По данным сервиса Яндекс карты, индекс самоизоляции в Ижевске на 15:30 равен 1,6 балла из 5 возможных. Это значит, что на улицах столицы Удмуртии много людей.

Разработчики отмечают, что если балл такой же, как в час пик обычного дня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Фото: яндекс карты

Так, в соседних городах ситуация не лучше, в Казани 1,6 балла, в Уфе 2,0 балла, в Екатеринбурге 1,8 балла, в Перми 2,2 балла, Киров 1,8 балла.

Напомним, штрафы за нарушение режима самоизоляции установили в Удмуртии: сколько и за что придется платить?

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ИСТОЧНИК KP.RU