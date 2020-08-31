Киоск демонтировали на улице 9 Января в Ижевске

Фото: пресс-служба Ижевска

Очередной киоск, торговавший алкоголем, снесли на перекрестке улиц 9 Января и Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Киоск находился рядом с остановкой. Судебным приставам направили исполнительный лист о демонтаже ларька. Но владелец начал сносить киоск сам.

Ранее в Ижевске снесли ларьки на улице Короткая и на улице Ленина.

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