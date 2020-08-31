Киоск демонтировали на улице 9 Января в Ижевске

Фото: пресс-служба Ижевска
Очередной киоск, торговавший алкоголем, снесли на перекрестке улиц 9 Января и Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
Киоск находился рядом с остановкой. Судебным приставам направили исполнительный лист о демонтаже ларька. Но владелец начал сносить киоск сам.
Ранее в Ижевске снесли ларьки на улице Короткая и на улице Ленина.
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