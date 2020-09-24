Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 24 сентября 2020 года: 81 новый случай и обязательная самоизоляция после отпуска

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 24 сентября в Удмуртии зарегистрировали 81 случай заболевания коронавирусом. Всего в республике заболевание нашли у 4 379 человек. На сегодняшний день с марта выздоровели 3 507 пациентов. За время пандемии погибли 87 зараженных.

В больницах Удмуртии почти полторы недели работали приглашенные врачи из Москвы. Инфекционисты, анестезиологи и пульмонологи, имеющие опыт борьбы с коронавирусом как в столице России, так и в других регионах, прибыли в республику 12 сентября, чтобы дать оценку системе здравоохранения региона и оказать помощь местным специалистам. Эксперты отметили «перекос» в сторону госпитализации и сделали замечания по поводу статистики.

Карту распространения коронавируса по городам и районам республики можно по ссылке.

А что в России?

В стране за сутки выявили еще 6 595 случаев заражения. На утро 24 сентября выздоровело 6 130 пациента. 149 заболевших скончались. Всего в России зарегистрировали 1 128 836 коронавирусных случаев, 929 829 человек выздоровели. 19 948 пациентов скончались.

Также в России изменились правила для тех, кто возвращается с зарубежных курортов. Теперь после возвращения они должны соблюдать режим самоизоляции.

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