17 зданий тепловых пунктов пострадало от рук вандалов в Ижевске в Устиновском районе

ЦТП на ул. Труда, 2А. Такие несанкционированные изображения грозят авторам административной ответственностью.

В Устиновском районе Ижевска с начала осени вандалы испортили фасады 17 зданий центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Об этом рассказали в «Удмуртских коммунальных системах» (далее УКС).

Надписи и рисунки в стиле граффити можно увидеть на производственных объектах УКС по всему городу. Но особенно массовый характер они приобрели в Устиновском районе. Сейчас здесь незаконно изрисована половина из 35 тепловых станций района. Свежий пример – тепловой пункт по ул. Труда 2а, стены которого пострадали от рук хулиганов на этой неделе.

Энергетикам приходится постоянно закрашивать уличные художества. Так, с начала года специалисты УКС потратили около 200 кг краски на обновление фасадов центральных тепловых пунктов. Устиновского района. Но вандалы разрисовывают и свежевыкрашенные стены.

– Это не имеет отношения к искусству граффити. Фактически это порча муниципального имущества, пренебрежение к облику своего города и причинение материального ущерба «Удмуртским коммунальным системам», которые обслуживают центральные тепловые пункты по договору концессии с городом. Но мы открыты к творческому диалогу, готовы предложить фасады наших объектов для любых талантливых художественных проектов. Важно, чтобы они были согласованы, эстетичны и помогали бы в благоустройстве города средствами искусства, - отметил директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов.

Специалисты ООО «Удмуртские коммунальные системы» напоминают, что рисовать на стенах домов и зданий запрещено правилами благоустройства г. Ижевска. Любые несанкционированные изображения – это нарушения, которые грозят авторам административной ответственностью.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Капитальный ремонт плотины закончили в Удмуртии

49 новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в Удмуртии до конца ноября

Жителям Удмуртии начали рассылать СМС о необходимости самоизоляции

Информация от партнера