Погода в Ижевске: гололедица и до -19

Будет морозно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 февраля. Совсем скоро уже придет весна, так что мерзнуть нам осталось недолго. «Комсомолка» расскажет подробнее, какие сюрпризы на сегодня нам подготовила погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра опустится до -17…-19 градусов. Преимущественно без осадков, но на дорогах ожидается гололедица. Ветра не будет.

Кстати, мы рассказывали, как морозы сказываются на работе коммунальных служб. Особенно несладко на днях пришлось жителям на улице Базисной: там произошел серьезный порыв.

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