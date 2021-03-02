Монеты с изображением Ижевска выпустят в 2022 году

Монеты выпустят номиналом 10 рублей Фото: Архив КП

В 2022 году Центробанк России выпустит 10-рублевую монету с изображением Ижевска. План выпуска памятных монет опубликован на сайте организации.

Тираж монет составит до 5000 экземпляров. Монеты сделают из стали с латунным гальваническим покрытием, качество чеканки будет обычным.

В серии «Города трудовой доблести» в 2022 году выпустят монеты еще и с Иркутском, Магнитогорском и Казанью.

В 2021 году выпустят монеты с изображением Екатеринбурга, Боровичей, Иваново и Омска.

Напомним, звание «Города трудовой доблести» Ижевск получил в 2020 году. 500 тысяч ижевчан проголосовали за это 1 июля. Это событие в городе отметили салютом. В честь присвоения звания установят памятную стелу.

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