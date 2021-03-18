Чем будут заниматься «Удмуртские коммунальные системы» в 2021 году

Директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как пережили УКС морозы и как проходит отопительный сезон? Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) об этом рассказал директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов.

А еще в нашем подкасте вы узнаете: что такое концессионное соглашение и какие оно уже дало результаты, какие планы у «Удмуртских коммунальных систем» на 2021 год.

Кстати, в рамках недельного марафона ЖКХ мы делились информацией, как оплатить коммунальные услуги без комиссии. Во вторник мы обсуждали, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации. А в первый день говорили о замене лифтов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Коммерческий директор КОМОССТРОЙ® Александр Кузнецов: «Ижевск должен не только расширяться, но и развиваться внутри себя»

Удобство и контроль или ненужные затраты: правда и мифы о школьных картах в Ижевске