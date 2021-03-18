Жителей дома с рухнувшей крышей в Ижевске не устроило состояние жилья, которое им предоставили Фото: личный архив героев

Татьяна - жительница дома в поселке Машиностроителей, где накануне обрушилась крыша, рассказала порталу IZHLIFE (18+), что ее не устраивает состояние временного жилья, которое им предоставили власти. Поэтому теперь она вынуждена снимать квартиру.

Пострадавших было решено переселить в маневренный фонде или в санатории. Но как оказалось муниципальное общежитие оказалось просто непригодным для жизни.

Предоставленное временно жилье Фото: личный архив героев

«Вчера из Управления ЖКХ нас повезли смотреть комнаты — сначала на Ракетную, потом на Удмуртскую. Там нет даже мебели, видно, что соседи курят и пьют. Я считала, что наш дом безобразный, но маневренное жилье еще хуже. За своим домом мы хотя бы следили. Даже соседи удивлялись, как у нас чисто», — рассказывает Татьяна.

Татьяна не смогла расположиться в санатории, так как является хозяйкой большой собаки, а туда не пускают с животными. Именно поэтому ей приходится снимать жилье за 800 рублей в день.

Предоставленное временно жилье Фото: личный архив героев

Кровлю должны починить в течении двух недель. Все это время Татьяна будет вынуждена тратить собственные средства на съем жилья.

В администрации Ижевска сообщили, что всем жильцам предложили заселиться в «комфортные номера со всеми удобствами» в санатории «Ижсталь», но часть жильцов отказались. Желающие получить место в санатории могут обратиться на горячую линию по телефону +7 (952) 406-21-36 (без выходных, с 9.00 до 20.00).

Для разъяснений по данному вопросу мы направил официальный запрос в администрацию столицы Удмуртии. На момент публикации новости в ведомстве не ответили.

Напомним, в ночь с 16 на 17 марта в доме в поселке Машиностроителей, 84 обвалилась кровля. 46 человек эвакуировали в школу №51, часть из них разъехались по родственникам, другим предложили временное жилье в маневренном фонде и санатории.

Сообщалось, что на обследование кровли уйдет два дня, а после определения объема работ начнется ремонт за счет муниципалитета.

Управляющим компаниям дали распоряжение проверить состояние крыш и чердачных перекрытий в аналогичных домах, а также очистить их от снега. Проверку начала прокуратура.

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