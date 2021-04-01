Жители Удмуртии подали более 3 тысяч электронных заявлений о зачислении в первый класс за день Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным пресс-службы правительства Удмуртии на 15:30 от родителей будущих первоклашек подано 3182 заявления через сервис «Запись в школу».

Напомним, заявки начали принимать сегодня, 1 апреля. Однако из-за большого количества заявлений на сайте произошла ошибка, и родители не могли авторизоваться. Некоторые жители предпочли традиционный способ и пришли для записи в школу лично. Из-за этого около учебных заведений сегодня с утра образовались очереди. При этом в 2021 году для родителей доступно четыре способа записи в первый класс.

Сейчас сайт работает в штатном формате, прием заявлений продолжится.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

15-летнего подростка ищут в Удмуртии

6 апреля в Ижевске начнутся репетиции Парада Победы