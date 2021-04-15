3 апреля с перголы на Центральной площади Ижевска убрали качели из-за вандалов Фото: Анастасия Захарова

3 апреля на Центральной площади Ижевска с перголы сняли недавно установленные там качели. В пресс-службе администрации Ижевска порталу IZHLIFE (18+) рассказали, что к этому решению властей подтолкнул вандализм со стороны населения.

Качели вернут только после установки около них специальных предупреждающих табличек. Отмечается, что на данный момент каких-то дополнительных мер защиты перголы от вандалов не предусмотрено.

Напомним, реконструкция очереди Центральной площади, которая находится рядом с кинотеатром «Россия» началась летом 2020 года. Перголу же установили в первые дни 2021 года. По концепции, ее украшает красная лента, которая появилась в конце февраля. А уже в марте около объекта была установлена подсветка.

Кстати, к летнему сезону 2021 года рядом с перголой установят круглый фонтан.

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