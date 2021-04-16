Центральную площадь Ижевска приведут в порядок к 1 мая

На Центральной площади Ижевска уберут мусор. Фото: izh.ru

15 апреля власти и подрядчики осмотрели Центральную площадь на дефекты. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Пространство приведут в порядок подрядчики и обслуживающие организации. Фото: izh.ru

Больше всего претензий было к плитке. Местами она просела, образовались повреждения. Гарантия на плиточное покрытие составляет пять лет, на работы — три года. Уже в ближайшее время восстановят покрытие в Северном сквере.

Уже начались профилактические работы на сухом фонтане в верхней части площади. Его запустят, как только позволит погода.

Обслуживающие организации уберут мусор, снег, покрасят урны, обновят разрисованные скамейки. «Парки Ижевска» помоют и покрасят торговые павильоны, установят возле них урны.

Центральную площадь приведут в порядок до 1 мая. Фото: izh.ru

Около круглого фонтана высаживают деревья и кустарники, устраняют дефекты на плитке.

Напомним, первые две очереди Центральной площади отремонтировали в 2019 году. На участке появились сухой фонтан и яблоневый сад. В 2020 году реконструкция продолжилась около круглого фонтана. Свою историческую форму он сохранил, но чаша фонтана находится под землей. Его украшает пергола. В ближайшее время в Ижевске преобразится эспланада на участке от ул. Карла Маркса до ул. Красной.

Какой станет Центральная площадь после окончания всех работ, мы рассказывали здесь.

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