Видео: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей в произвольной программе на командном чемпионате мира

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей в произвольной программе на командном чемпионате мира

Сегодня, 17 апреля, во время командного чемпионата мира 2021 года, который проходит в Осаке, фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла бронзу в произвольной программе.

Ее номер продлился почти четыре с половиной минуты. Девушка исполнила два тройных акселя. И набрала 146,23 балла.

Напомним, ранее на этих соревнованиях Лиза уже становилась второй в короткой программе. Спортсменка из Удмуртии является капитаном команды сборной России по фигурному катанию на этом чемпионате. Ее отобрали для участия в этих соревнованиях после чемпионата мира 2021 года, который проходил в Стокгольме. Там весь пьедестал заняли российские спортсменки, одной из которых оказалась наша землячка.

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