«Комсомолка» продолжает собирать истории жителей Ижевска про первые годы после войны в проекте «Рожденные войной» Фото: pixabay.com

16 апреля «Комсомолка» запустила проект «Рожденные войной». Мы начали и продолжаем собирать истории жителей Ижевска, которые только начинали жить после Победы и могут рассказать, как сложно было оправиться после событий 1941-1945 годов.

Вам или вашим родителям, бабушкам, дедушкам (рожденным в период с 1935 до 1945 года) есть что вспомнить? Расскажите нам! Поделитесь своими историями. Мы должны знать наших героев!

Авторы 10 самых трогательных историй получат в подарок книги издательства «Комсомольской правды».

Кстати, своей историей с нами уже поделился Юрий Иванович Смородин - бывший солист театра оперы и балета Удмуртии - в этом году отметит 80-летний юбилей. Он до сих пор помнит, как после войны они с мамой ходили покупать бычью кровь, чтобы потом накрутить котлет, и как бабушка спасла его от туберкулеза, согревая на лопате в печи.

Вы можете присылать свои истории на электронную почту kp@mgcentr.ru или в сообщения группы ВК. Или звоните нам в редакцию по телефону 945-005, мы все запишем.

Присылая историю, рассказ в редакцию, участник дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО, фото во всех СМИ «Комсомольская правда»-Ижевск», а также использование фото «Комсомольской правдой»-Ижевск».

Принятые к участию в проекте истории, рассказы публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

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