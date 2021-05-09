Впервые в Удмуртии состоится республиканский смотр-конкурс «Равняемся на Героев» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 9 мая, на Центральной площади Ижевска впервые состоится республиканский смотр-конкурс «Равняемся на Героев». Там выступят свыше 1200 детей и подростков от 12 до 19 лет. Это 48 команд кадетских классов, воспитанников юнармейских и юнгвардейских отрядов, курсантов военно-патриотических клубов и объединений Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Судьи смотра будут проверять внешний вид участков и знание устава.

Он появился в рамках программы «перезагрузки» патриотического воспитания в Удмуртии. Так, сначала отборочные этапы проходили во всех муниципальных образованиях региона.

Кстати, сегодня, 9 мая, с утра журналисты медиагруппы «Центр» выйдут в прямой эфир с разных площадок Ижевска, где пройдут памятные и праздничные мероприятия, так начнется масштабный онлайн-марафон, посвященный празднованию одной из главных дат нашей страны. Он пройдет в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+) и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+). Трансляции пройдут при поддержке администрации главы и правительства Удмуртии.

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