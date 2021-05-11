Более 100 тысяч жителей Удмуртии поставили прививку от коронавируса

Фото: пресс-служба минздрава региона
По данным на 11 мая, первый компонент вакцины от коронавируса в Удмуртии уже поставили 100 338 человек. Об этом сообщает минздрав региона.
При этом большинство - 98 тысяч, привились вакциной «ГамКовидВак», более известной как «Спутник V». 1 431 пациенту вкололи «ЭпиВакКорону», остальные получили дозу «КовиВака».
Кстати, больше, чем половина привитых граждан, - это пенсионеры, которые имеют хронические заболевания.
Отмечается, что около 20 тысяч человек были привиты в Удмуртии за последние 10 дней, то есть в майские праздники.
Напомним, ранее сообщалось, что Удмуртия немного отстала по темпам вакцинации от соседних регионов. Жители задались вопросом, смогут ли они выбрать препарат, которым хотят привиться. И «Комсомолка» ответила на этот вопрос.
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