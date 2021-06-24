Масочные рейды возобновились в Удмуртии

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверяют, носят ли горожане маски в общественных местах Фото: Амир Закиров

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор и МВД возобновили масочные рейды во всех районах региона. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Мероприятия проводятся в заведениях общепита, торговли, транспорта, здравоохранения, бытовых услуг, в обслуживающих организациях и предприятиях строительной отрасли. Специалисты контролируют ведение журнала здоровья, наличие масок у обслуживающего персонала и посетителей, проведение дезинфекции.

Нарушителей ждет административная ответственность. Штраф для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица составляет от 50 до 150 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составляет 200 — 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для физических лиц — 15 — 40 тысяч рублей.

В последние дни заболеваемость растет. Например, накануне, 23 июня, зарегистрировали 59 случаев ковида. Из-за ухудшения обстановки перенесли музыкальный фестиваль «Улетай». Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости повышения темпов вакцинации. В Ижевске работают выездные пункты, где можно поставить прививку. Их расписание можно посмотреть здесь. В июле в Удмуртии появится препарат «Спутник Лайт».

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